مفاجأة كبيرة تعرض لها العاملون ورواد إحدى محطات الوقود في سانت لوسيا في جنوب أفريقيا، إثر ظهور مباغت لفرس نهر.

وكان المشهد غير مألوف وفق تأكيدات عمال المحطة، على الرغم من تواجد أفراس النهر بكثافة في المنطقة.

وينصح زوار المنطقة باستمرار بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء لأعينها، إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

يذكر أنه رغم الحجم الهائل، يستطيع فرس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترا في الساعة.