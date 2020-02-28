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رقم الخبر: 277182 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 14:39 الاقسام: منوعات  
طفل يوثق لحظة مقتل والدته في مصر

طفل يوثق لحظة مقتل والدته في مصر

قادت الصدفة ضباط المباحث في مركز طلخا الواقع في جمهورية مصر، للعثور على مقطع فيديو صوره طفل، يوثق لحظة قتل والده لوالدته وخنقها بوشاح.

وكان رجال الشرطة ينتابهم الشك بشأن تورط الأب في ارتكاب الجريمة، لكنهم لم يمتلكوا الأدلة. ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، تلقى رجال الأمن إخطارا بورود بلاغ من شخص يدعى "محمد"، اكتشف وفاة شقيقته "عبير" داخل منزلها.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة ترتدي ملابسها كاملة، ووجود بقع زرقاء بالوجه والرقبة ونزيف في الأنف، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ.

وكشف تقرير الطب الشرعي وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة، واختناق حاد ونزيف الأنف، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال شقيقها لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأكد أنه علم بالوفاة من الأهالي.

وخلال التحريات، توصل رجال المباحث لهاتف نجل المتوفية الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، ليجدوا عليه مقطع فيديو للأب وهو يقوم بخنقها مستخدما وشاح.

تم استدعاء المتهم، وإعادة مناقشته، وبعرض مقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة، وقتله زوجته لشكه في سلوكها وكثرة المشادات بينهما ولكونها لم تعامله باحترام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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