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رقم الخبر: 277176 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: محليات  
النمسا تنفي المزاعم حول اصابة عدد من اعضاء وفدها الدبلوماسي بكورونا أثناء زيارته إيران

النمسا تنفي المزاعم حول اصابة عدد من اعضاء وفدها الدبلوماسي بكورونا أثناء زيارته إيران

أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بيانا اليوم الجمعة نفت فيه بعض المزاعم المثارة؛ مؤكدة عدم اصابة أي من اعضاء وفدها الدبلوماسي الذي زار إيران الأسبوع الماضي برئاسة وزير الخارجية النمساوي، بفيروس كورونا.
وأكد البيان الذي تلقت نسخة منه وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا)، سلبية نتائج التحليل الذي أجري للمراسل الذي رافق وفد وزارة الخارجية النمساوية في زيارته الى إيران، وكان يشتبه في أنه مصاب بفيروس كورونا.
وظهرت على هذا المراسل أعراض المرض يوم الاثنين بعد عودته من إيران، وتم اجراء اختبار له في مستشفى كايزر فرانز جوزيف يوم الخميس وكانت النتيجة المعلن عنها اليوم الجمعة سلبية.
ويؤكد البيان أنه تم كذلك اجراء اختبارات للوزير وكافة المنتسبين لوزارة الخارجية النمساوية يوم الثلاثاء، وكانت جميع النتائج سلبية.
وقام وزير الخارجية النمساوي "الكساندر شالينبرغ" بزيارة الى طهران الأحد الماضي على رأس وفد دبلوماسي رفيع بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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