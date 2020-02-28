وادي «بني خالد» في سلطنة عمان عبارة عن واد طبيعي، يحمل مقومات سياحية مهمة، حيث توفر هذه الأودية مساحات كبيرة ومناظر خلابة، مع المياه الجارية، والظلال السارية، حيث يجد السياح التنوع الطبيعي الذي يمثل التداخل بين الخضرة والمياه الجارية. وهو من أروع ولايات عُمان من حيث الجمال والطبيعة الخلابة، تتبع الولاية لمحافظة الشرقية في سلطنة عمان، ويتمركز موقع الوادي في سلسلة جبال الحجر الشرقي.

يعد هذا الوادي من الأودية الدائمة الجريان في السلطنة؛ مما جعله يأتي على قائمة الأودية الأخرى في السلطنة، تتشكل البرك المائية الكبيرة وسط صخور مرتفعة ما يعطي لهذه البرك جاذبية وجمالية طبيعة، دفعت السواح للاستفادة منها؛ نتيجة لروعة المنظر المحيط بها، ويقصده الزوار والمتنزهون من جميع أنحاء السلطنة والأجانب؛ ليستمتعوا بجماله، وتمتلك ولاية وادي بني خالد الكثير من المقومات السياحية، من أهمها: كهف بلدة مقل حيث تتساقط من فوقه المياه المتدفقة بغزارة يصدر منها خرير صاخب، وتجول تلك المياه في بركة لكنها سرعان ما تختفي عن الأنظار! لتتجمع مرة أخرى فيما يشبه البحيرات التي استثمرها الأهالي في شق ثلاثة أفلاج، وقد اختارت ولاية وادي بني خالد هذا الكهف وحركة المياه المندفعة من فوقه ليكون شعاراً لها. ومن المعالم السياحية أيضا انتشار العيون في الولاية، إضافة إلى وجود 56 فلجا.