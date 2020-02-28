اصدر کتاب «التوجه نحو القرآن في إیران المعاصرة» للکاتب «إلساندرو کانسین» في ألمانیا.

ویسلّط الکتاب الضوء علی أهمیة ودور القرآن الکریم في الخطاب السیاسي والفني والدیني والتنویري في ایران المعاصرة.

ویشارك عدد من الخبراء في تأریخ ایران الحدیث في کتابته ویسلطون الضوء علی مواضیع قرآنیة عدیدة.

وشارك عدد من الکتّاب والمؤلفين في کتابة الکتاب وقام الکاتب «إلکساندرو کانسین» بتجمیع المواضیع وإصدار الکتاب.

ومن أبرز المواضیع التي یتطرق الیها الکتاب هي إستخدام المضامین القرآنیة في السینما الإیرانیة وفي الفن عموماً ودور القرآن في سیاسة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وتمّ نشر هذا الكتاب في 376 صفحة وفي نهاية عام 2019 للميلاد.