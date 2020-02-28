احدى الوجهات السياحية لهذه المدينة شلال «كنجنامه» في همدان.. ارضية مناسبة لرياضة تسلق الكتل الجليدية مع بدء الشتاء، يؤدي إنخفاض درجة الحرارة في مدينة "همدان" شمال غربي ايران الى تجمد شلال "كنجنامه" الذي يشكل احدى الوجهات السياحية لهذه المدينة، ما هيأ الارضية اللازمة لرياضة "تسلق الجليد".