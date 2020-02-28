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رقم الخبر: 277173 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:21 الاقسام: سياحة  
شلال «كنجنامه» في همدان.. ارضية مناسبة لرياضة تسلق الكتل الجليدية
احدى الوجهات السياحية لهذه المدينة

شلال «كنجنامه» في همدان.. ارضية مناسبة لرياضة تسلق الكتل الجليدية

مع بدء الشتاء، يؤدي إنخفاض درجة الحرارة في مدينة "همدان" شمال غربي ايران الى تجمد شلال "كنجنامه" الذي يشكل احدى الوجهات السياحية لهذه المدينة، ما هيأ الارضية اللازمة لرياضة "تسلق الجليد".

لا يكتفي الإيرانيون خاصة سكان المناطق الجبلية بالرياضات الشتوية التي تبدأ مع بداية تساقط الثلوج، مثل التزلج على الجليد، بل يضيفون عليها كل ما هو مشوق وجذاب وآخرها رياضة تسلق الكتل الجليدية.

 

شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
شلال «كنجنامه»شلال «كنجنامه»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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