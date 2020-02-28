أعلن رئیس مرکز تنظیم المسابقات القرآنیة في إیران عن تأجیل موعد تنظیم مسابقة إیران الدولیة الـ 37 للقرآن الکریم.

وقال رئیس مرکز تنظیم المسابقات القرآنیة في إیران «کریم دولتي» إن الدورة الـ37 من مسابقة ایران الدولیة للقرآن الکریم سیتم تأجیلها الی بعد شهر رمضان القادم.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد تفشي فیروس «کورونا» في ایران.

وأردف قائلاً: ان تفشي فیروس کورونا في ایران أدی الی إلغاء جمیع التجمعات والحضور المکثف في الأماکن المغلقة.

وإستطرد «كريم دولتي» قائلاً: ان المسابقة ستقام بعد شهر رمضان المبارك في الوقت الذي سوف یتم تحدیده بعد إجتماع لخبراء وذلك بعد شهر رمضان.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام النسخة الـ37 من مسابقة القرآن الدولية في إیران، 10 لغایة 16 إبریل / نیسان المقبل في مدينة «مشهد» شمال شرق ايران، وذلك بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية.