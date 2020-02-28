  • الجمعة ٤ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 28, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277171 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: ثقافة وفن  
تأجیل مسابقة إیران الدولیة الـ37 للقرآن إلی بعد شهر رمضان

تأجیل مسابقة إیران الدولیة الـ37 للقرآن إلی بعد شهر رمضان

أعلن رئیس مرکز تنظیم المسابقات القرآنیة في إیران عن تأجیل موعد تنظیم مسابقة إیران الدولیة الـ 37 للقرآن الکریم.

وقال رئیس مرکز تنظیم المسابقات القرآنیة في إیران «کریم دولتي» إن الدورة الـ37 من مسابقة ایران الدولیة للقرآن الکریم سیتم تأجیلها الی بعد شهر رمضان القادم.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد تفشي فیروس «کورونا» في ایران.

وأردف قائلاً: ان تفشي فیروس کورونا في ایران أدی الی إلغاء جمیع التجمعات والحضور المکثف في الأماکن المغلقة.

وإستطرد  «كريم دولتي» قائلاً: ان المسابقة ستقام بعد شهر رمضان المبارك في الوقت الذي سوف یتم تحدیده بعد إجتماع لخبراء وذلك بعد شهر رمضان.

جدير بالذكر أنه من المقرر  أن تقام النسخة الـ37 من مسابقة القرآن الدولية في إیران، 10 لغایة 16 إبریل / نیسان المقبل في مدينة «مشهد» شمال شرق ايران، وذلك بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0819 sec