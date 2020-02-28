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رقم الخبر: 277170 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:17 الاقسام: سياحة  
عمارة «أرديبهشت» في اصفهان.. نوافذ إيرانية ملونة على الطراز القديم

عمارة «أرديبهشت» في اصفهان.. نوافذ إيرانية ملونة على الطراز القديم

تم تجديد المنزل التقليدي «أرديبهشت» في اصفهان البالغ من العمر 80 عاما مع لمسة من الهندسة المعمارية الحديثة.

يقع في الجزء الغربي من أصفهان وعلى مقربة من معبد النار، وقد جلبت اهمية كبيرة إلى مكان الراحة الغريب حيث يبعد 15 دقيقة فقط عن Si-o Se Pol الشهير.

تم تجهيز Ordibehesht Traditional house بنوافذ إيرانية ملونة على الطراز القديم للغرف التي تحيط بفناء وبركة سباحة صغيرة في الوسط.

ستأخذك التصميمات الداخلية للغرف المصممة بشكل تقليدي إلى الوقت القديم لإيران، مع اتصال بالإنترنت فقط.

يقدم المطعم الموجود على السطح الأطباق الإيرانية أو الأجنبية المثالية التي ستكون أكثر متعة إذا كان مصحوبا بالشاي العشبي الدافئ.

عمارة ارديبهشتعمارة ارديبهشت
عمارة ارديبهشتعمارة ارديبهشت
عمارة ارديبهشتعمارة ارديبهشت
عمارة ارديبهشتعمارة ارديبهشت
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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