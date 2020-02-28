متحف البريد والاتصالات هو أحد متاحف محافظة طهران حيث يعرض أمثلة لأقدم أدوات الكتابة وأدوات إرسال الطرود والحزم البريدية، والهواتف الأولى، والطوابع وغيرها من أدوات الاتصالات السلكية واللاسلكية. يوم البريد العالمي هو يوم عالمي يتمّ الاحتفال فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس، في 9 تشرين الأول / أكتوبر من كل عام.



