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رقم الخبر: 277168 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: سياحة  
متحف البريد والاتصالات في طهران.. يضم اقدم ادوات الكتابة والبريد

متحف البريد والاتصالات في طهران.. يضم اقدم ادوات الكتابة والبريد

يقع متحف البريد والاتصالات في طهران وفيه مجموعة من اقدم ادوات الكتابة والبريد ومنها اول هاتف وشفرة مورس والطوابع البريدية واجهزة الاتصالات.

متحف البريد والاتصالات هو أحد متاحف محافظة طهران حيث يعرض أمثلة لأقدم أدوات الكتابة وأدوات إرسال الطرود والحزم البريدية، والهواتف الأولى، والطوابع وغيرها من أدوات الاتصالات السلكية واللاسلكية. يوم البريد العالمي هو يوم عالمي يتمّ الاحتفال فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس، في 9 تشرين الأول / أكتوبر من كل عام.

 


 

 

متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
متحف البريد والاتصالاتمتحف البريد والاتصالات
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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