الخيامية من الصناعات اليدوية التي تعكس حالة الإبداع لدی الصانع، وهي حرفة تراثية توارثتها الأجيال أبا عن جد، تعتمد علی الفنون والإبداعات اليدوية للخيامي واخص في مصر، (صانعوا الخيام)، بما يبدعه من تصميمات مستوحاة من الحضارة الإسلامية، وماتحتويه من تطريزات مذهبة.

ويرجع تاريخ الخيامية إلی العصر الفاطمي، فيما يری البعض أن المصريين تعرفوا علی المهنة وتعلموها علی أيدي الأتراك في عصر محمد علي وأن المصريين طوروا الحرفة بعد ذلك، لتصبح صناعة مصرية خالصة.. حيث إن الخيامي لا يستخدم في حرفته سوی أدوات بسيطة «الإبرة والخيط» إضافة للتصميمات، دون الاعتماد علی ماكينات الحياكة أو غيرها من الآلات الحديثة. لأنها مهنة تعتمد علی الفن اليدوي والإبداع، ولايظهر جمالها سوی عن طريق الاشغال اليدوية.

ورغم توارث الأجيال للمهنة إلا أنها تواجه الاندثار بعد أن تراجع عدد المشتغلين فيها إلی 25 خياميا علی أكثر تقدير، لتتحول إلی مهنة تقاوم الزمن في ظل ما تعانيه من تجاهل وإهمال من قبل وزارة الثقافة، رغم انها من المهن التراثية النادرة.

وقد طالبت جمعيات حماية التراث وزارة الثقافة المصریة بحماية التراث الاسلامي من الاندثار والحفاظ عليه، في ظل ماتواجهه حرفة الخيامية من الانهيار، كما طالبوا بوضعها كحرفة تراثية علی خريطة المزارات السياحية وإعداد كتيبات تلقي الضوء علی تاريخها كتراث إسلامي، ليتعرف عليها السائح العربي والأجنبي، وكذا المواطن المصري الذي لايعرف عن تلك الحرفة كثيرا رغم أنها مهنة وحرفة الآباء والأجداد، مطالبين مراكز التراث بتدريب النشء علی الحرفة لإعداد أجيال جديدة لديها القدرة علی إحياء المهنة.