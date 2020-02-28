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رقم الخبر: 277165 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:12 الاقسام: ثقافة وفن  
إستعراض بانوراما السينما الإيرانية في مهرجان فرنسي

إستعراض بانوراما السينما الإيرانية في مهرجان فرنسي

يستعرض مهرجان فرنسي بانوراما السينما الغربية والشرق أوسطية لتمر السينما الإيرانية بشكل خاص ضمن أحد أقسامه..

وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة لهذا المهرجان السينمائي الفرنسي، المتخصص بعرض وتدقيق أفلام منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقا والمقام في العاصمة باريس وضواحيها.

يستضيف البرنامج في دورته الحالية بانوراما أفلام قصيرة ووثائقية وطويلة وقصصية من وحي السينما الإيرانية.

لتطل أفلام «درساج» للمخرج بويا يادكوبه و«اسرافيل» للمخرجة آيدا بناهنده و«سونيتا» للمخرجة رخساره قائم مقامي و«يلدا» للمخرج مسعود بخشي..وغيرها على شاشة المهرجان بشكل بانوراما.

فيما تولت قصيده كلمكاني مهمة إختيار الأفلام القصيرة  الخاصة بالمخرجات الإيرانيات النساء للمشاركة في المهرجان حيث إختارت: «بدل» للمخرجة روناك جعفري و«شخصي» للمخرجة سونيا حداد و«عابر» للمخرجة طنين ترابي و....غيرها.

إضافة إلى أفلام وثائقية مختارة للمشاركة في هذه الفعالية السينمائية الدولية في فرنسا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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