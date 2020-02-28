تأهلت ثلاثة أفلام إيرانية قصيرة للمشاركة في فعاليات مهرجان KIDS FIRST! لسينما الأطفال في أمريكا.

ويختص المهرجان بتنافس أفلام الأطفال أو الأفلات التي تتحدّث عن الأطفال أو تتعلق بهم، وسيستضيف في دورته هذه ثلاثة أفلام إيرانية.

والأفلام المشاركة في المهرجان «الخبز والنسيان» (نان وفراموشي) للمخرج کاوة عزیزي، «لعبة بدون الصفر» (بازي بدون صفر) للمخرجة مرضیة شیرازي، و«بريسبال» للمخرجة ریحانة مرتضائي نیا.

يذكر أن مهرجان KIDS FIRST! السينمائي الأمريكي يقام من 14 وحتى 28 آذار/مارس المقبل