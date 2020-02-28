وجرت مراسم الإختتامية الخاصة بالمهرجان في دورته الخامسة عشرة تحت عنوان «ويستيرا» (لقاء بالروسية) بمشاركة أفلام عن الأخلاق فقط في مدينة أوبينسك ، في كالوغا أوبلاست ، جنوب موسكو.

يذكر ان «البكرة» سبق ان شارك في مهرجان سن فرانسيس لافلام النساء وحصل على جائزة افضل انيميشن محترف.

ويحكي الفيلم الذي أخرجته غلام زادة عام 2009 قصة اناس عاشوا بعيدا عن وطنهم بسبب الحروب لكن انتمائهم لوطنهم لازال موجود بداخلهم.