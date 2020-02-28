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رقم الخبر: 277163 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:13 الاقسام: ثقافة وفن  
الأنميشن الإيراني «البكرة» الأفضل في مهرجان الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا

الأنميشن الإيراني «البكرة» الأفضل في مهرجان الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا

توج فيلم الأنميشن الإيراني "البكرة" (کلاف) للمخرجة مليحة غلام زادة بجائزة أفضل فيلم خلال فعاليات مهرجان الكنيسة الأرثوذكسية في العاصمة الروسية موسكو.

وجرت مراسم الإختتامية الخاصة بالمهرجان في دورته الخامسة عشرة تحت عنوان  «ويستيرا» (لقاء بالروسية) بمشاركة أفلام عن الأخلاق فقط في مدينة أوبينسك ، في كالوغا أوبلاست ، جنوب موسكو.

يذكر ان «البكرة» سبق ان شارك في مهرجان سن فرانسيس لافلام النساء وحصل على جائزة افضل انيميشن محترف.

ويحكي الفيلم الذي أخرجته غلام زادة عام 2009 قصة اناس عاشوا بعيدا عن وطنهم بسبب الحروب لكن انتمائهم لوطنهم لازال موجود بداخلهم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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