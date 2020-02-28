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رقم الخبر: 277162 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: ثقافة وفن  
الفنانة الايرانية «ملكه رنجبر» في ذمة الله

الفنانة الايرانية «ملكه رنجبر» في ذمة الله

أعلن المدير العام لمؤسسة الفنانين المخضرمين في إيران وفاة الفنانة الإيرانية القديرة «ملکه رنجبر» عن عمر ناهز 81 عاماً.

وقد توفيت الفنانة القديرة ملكه رنجبر والتي اشتهرت من خلال مسلسل تحت سماء المدينة امس الخميس 27 فبراير في مستشفى كسرى في العاصمة طهران.

يذكر أن الفنانة رنجبر من مواليد عام 1938 في مدينة رشت شمالي إيران وقد بدأت نشاطها الفني منذ أن كانت في السادسة من عمرها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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