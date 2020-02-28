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رقم الخبر: 277161 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:13 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان بوسان الدولي يستضيف فيلماً إيرانياً

مهرجان بوسان الدولي يستضيف فيلماً إيرانياً

شق الفیلم الإيراني القصير «الشهيق» للمخرج ناصر ضمیري طريقه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان بوسان السينمائي الدولي.

ويعتبر المهرجان من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة في آسيا وتصادق عليه أكاديمية الأوسكار أيضاً. 

ويعتبر الفيلم القصير: «الشهيق» للمخرج ناصر ضمیري الممثل الوحيد لإيران في هذا الحدث الفني الهام.

يذكر أن الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان بوسان السينمائي الدولي تقام من ۲۲ حتى ۲۷ ابریل/نيسان ۲۰۲۰ في كوريا الجنوبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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