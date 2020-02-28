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رقم الخبر: 277160 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:14 الاقسام: ثقافة وفن  
الفنان الايراني«شهاب حسيني» يتقلد وسام الفارس من فرنسا

الفنان الايراني«شهاب حسيني» يتقلد وسام الفارس من فرنسا

تقلد الفنان الإيراني العالمي «شهاب حسيني» وسام الفارس الفخري من سفارة فرنسا في العاصمة الإيرانية طهران.

ويمنح وسام الفارس لمختلف الفنانين حول العالم تقديرا لإبداعهم الفني أو الأدبي أو عن المساهمة في اثراء الفن والأدب.

وتقدم السفير الفرنسي بمنح وسام الفارس نيابة عن وزير الثقافة الفرنسي للفنان «شهاب حسيني» لدوره البارز كفنان اثرى بأعماله العظيمة الفن الإيراني.

وحصل العديد من الفنانين الايرانيين على هذا الوسام منهم المنشد «محمد رضا شجريان»، المصور والمخرج «عباس كيا رستمي»، الكاتب والشاعر «داريوش شايكان»، الممثلة «ليلى حاتمي»، الشاعر «يد الله رويايي»، المنشد «شهرام ناظري»، المخرج «محسن مخملباف»، المخرجة والكاتبة المسرحية «بري صابري»، المخرج الإيراني العالمي «اصغر فرهادي» والشاعر والمترجم «محمد علي سبانلو».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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