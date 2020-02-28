هل تعلم أن متوسط الوقت الذي يغفو فيه الإنسان العادي حوالي 7 دقائق.

* هل تعلم أن متوسط الدماغ البشرية يحتوي على نسبة 78% من الماء.

*هل تعلم أن متوسط وقت النوم للشخص العادي حوالي 25 عاماً.

*هل تعلم أن متوسط عدد نتوءات كرة الغولف حوالي 336 نتوء.

*هل تعلم أن متوسط أعداد ذرات الغبار على سريرك هو 6 مليارات ذرة.

*هل تعلم أن متوسط عدد البيض الذي تضعه الدجاجة حوالي 226 بيضة.

*هل تعلم أن متوسط ضحكات الشخص العادي في اليوم عشر مرات تقريباً.

*هل تعلم أن كرة القدم تصنع من 32 رقاقة جلدية ويتم عقدها مع بعضها بحوالي 642 غرزة إبرة.

*هل تعلم أن حيوان القنفذ لديه 30 ألف مسمار مدبب.

*هل تعلم أن متوسط البنزين لمليء خزان طائرة جامبو يكفي لقيادة سيارة حول العالم لأربع مرات.

*هل تعلم أن الإنسان العادي يستهلك 100 طن من المواد الغذائية.

*هل تعلم أن الإنسان العادي يستهلك 45424 لتر من الماء في حياته.

*هل تعلم أن الشخص العادي يأكل 263 بيضة في العام.

* هل تعلم أن الشخص العادي لديه 10 آلاف برعم تذوق.

* هل تعلم أن المياه يمكن أن تستخدم كأداة قطع و تكون أفضل من أي سلاح حاد

*هل تعلم أن العالم الرياضي إسحاق نيوتن قد ابتكر المتوالية العددية وهو في الصف الثالث الإبتدائي

*هل تعلم أن ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق

*هل تعلم أن الشخص الموهوب يتجاوز حاصل ذكائه 130 درجة وأن 95 بالمائة من الناس يتراوح حاصل ذكائهم بين 70 - 130درجة أما المغفّلين فيتراوح ذكائهم ما بين 50 -70 درجة والأبله ما بين 20 - 50 درجة وأخيرا المعتوه الذي تقل درجة ذكاءه عن 20 درجة

*هل تعلم أن الكأس السميك معرض للكسر أكثر من الكأس الرقيق فيما إذا وضع به مشروب ساخن