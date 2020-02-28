قال المتحدث باسم القسم العلمي التابع للرئاسة الايرانية برويز كرمي انه سيتم توظيف الشركات المعرفية والناشئة والناشطين في تقنيات البايو وسائر المؤسسات المرتبطة لمعالجة المشاكل الناجمة عن فيروس كرونا وسيتم التغلب عليه.

وقال كرمي، في تصريح أدلى به، ان دعوة تم توجيهها الى جميع الشركات المعرفية والناشئة والناشطين في البايوتكنولوجيا والمؤسسات الاخرى لمعالجة هذه المشكلة.

واضاف: ان هذه الدعوة تعد بمثابة عزيمة جديدة لمكافحة هذا الفيروس كما ان الشركات المعرفية الايرانية المنتجة للمعدات والاجهزة الطبية والمختبرية والكمامات النانوية والمطهرات وعينات التشخيص الطبية ومنتجي الادوية بين المشمولين بهذه الدعوة الوطنية العامة وفي حال تقديم مشاريع ابتكارية جديدة سيتلقون دعما خاصا من القسم العلمي الرئاسي.

ولفت الى ان تاريخ الشعب الايراني مفعم بتحويل التهديدات الى فرص على الدوام وسيحول تهديد فيروس كرونا الى فرصة وطنية لمكافحة مثل هذه الازمات بفضل التكاتف والتعاون وتوظيف الابتكارات والخلاقيات التي يحظى بها.

ونوه الى ان الشركات الناشئة في المجالات الخدمية والتعليمية وتقديم الخدمات على شبكة الانترنت أعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم في هذه الدعوة وستعمل على تخفيف آلام المصابين وستقدم التسهيلات اللازم لمختلف الشرائح الاجتماعية.