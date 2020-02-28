وقعت جامعة تبريز /شمال غرب/ على 200 مذكرة تفاهم مع جامعات العالم في شؤون التعاون العلمي والاكاديمي والتقني.

وقال مساعد رئيس الجامعة في الشؤون العلمية اصغر عسكري، في تصريح أدلى به، إن العلم لا يمكن فرض الحظر عليه اذ وقعت جامعة تبريز على 200 مذكرة تفاهم مع جامعات العالم معظمها تركز على الشؤون الصناعية والتقنية والخبرات الاجتماعية.

واضاف: ان زيادة انتاج الطاقة وفق اساليب عديدة منها استخدام الخلايا الشمسية يثمر عن خفض الاستهلاك.

وفي سياق آخر نوه الى ان الهدف من تأسيس الشركات الناشئة هو لتوظيف الطاقات والاتصالات الدولية في الجامعات. وعدّ هذه الشركات بمثابة فرصة للجامعات وشركة توزيع الكهرباء حيث تعملان معاً ما يضاعف الانتاج ويوفر الاستهلاك.