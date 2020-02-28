يشير فقدان الذاكرة إلى فقدان الذكريات، مثل الحقائق والمعلومات والخبرات. وعلى الرغم من أن نسيان هُويتك هو حبكة درامية شائعة في الأفلام والتلفزيون، فإن هذا ليس هو الحال عموماً في فقدان الذاكرة على أرض الواقع.

وبدلاً من ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون فقدان الذاكرة، وتسمى أيضاً متلازمة فقد الذاكرة، عادةً ما يعرفون مَن هم، ولكن قد تكون لديهم صعوبة في تعلم معلومات جديدة وتكوين ذكريات جديدة.

ويمكن أن يحدث فقدان الذاكرة بسبب الأضرار التي تلحق بمناطق من الدماغ التي تعتبر حيوية لمعالجة الذاكرة. وعلى عكس النوبات المؤقتة من فقدان الذاكرة (فَقْد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر)، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة دائماً.

ولا يوجد علاج محدد لفقدان الذاكرة، ولكن يمكن لأساليب تقوية الذاكرة والدعم النفسي أن تساعد الأشخاص الذين يعانون فقدان الذاكرة، وأسرهم على التعايش.

الأعراض:

أشهر علامتين لفقدان الذاكرة هما:

صعوبة تذكر المعلومات الجديدة التي حدثت بعد بدء فقدان الذاكرة (فقدان الذاكرة الحاضرة).

صعوبة تذكر الأحداث السابقة والمعلومات البديهية أو المألوفة (فقدان الذاكرة الماضية/الرجوعي).

ويواجه معظم المصابين بفقدان الذاكرة مشاكل مع ذاكرتهم قصيرة المدى، لا يستطيعون تذكر المعلومات الجديدة. غالباً ما تتعرض الذكريات الحديثة لخطر الفقدان، بينما تنجو الذكريات الأقدم أو الأعمق منه، فيتمكن البعض من استرجاع بعضٍ من ذكريات الطفولة أو أسماء الرؤساء السابقين، في حين يعجزون عن تذكر اسم الرئيس الحالي، أو الشهر الحالي، أو ما تناولوه على الإفطار.

ولا يؤثر فقدان الذاكرة وحده على ذكاء الشخص، أو معرفته العامة، أو درجة وعيه، أو شدة انتباهه، أو حكمه على الأمور، أو شخصيته وهويته، حيث يستطيع الأشخاص المصابين بفقدان الذاكرة فهم الكلمات المكتوبة والموجهة إليهم وتعلم مهاراتٍ كقيادة الدراجة وعزف البيانو، وقد يستوعب بعضهم حقيقة إصابته بخللٍ في الذاكرة.

وهناك فرقٌ كبيرٌ بين فقدان الذاكرة والاضطراب العقلي، فالاضطراب العقلي ينطوي على فقدان الذاكرة، إلا أنه يصاحبه عددٌ من المشاكل الإدراكية الأخرى التي تؤدي إلى عجزٍ عن إتمام المهام اليومية.

يعتبر تكرار النسيان من أشهر أعراض الاختلال المعرفي المعتدل (MCI)، إلا أن فقدان الذاكرة وغيره من المشاكل الإدراكية لا يكون بشدة تلك التي نراها في حالات الاضطراب العقلي.

العلامات والأعراض الإضافية:

وقد تشمل العلامات والأعراض ما يلي حسب مسبب فقدان الذاكرة:

ذكرياتٌ خطأ (هذيان)، إما أن تكون الذكريات من ضرب الخيال كلياً وإما أن تكون مبنيةً على ذكرياتٍ أخرى من أوقاتٍ سابقة.

الأسباب:

تعتمد وظيفة الذاكرة الطبيعية على عدة أجزاء من الدماغ. يمكن أن يتداخل أي مرض أو إصابة تؤثر على الدماغ مع الذاكرة.

ويمكن أن ينتج فقدان الذاكرة عن تلف بأبنية الدماغ التي تشكل الجهاز الحوفي، الذي يتحكم في الانفعالات والذكريات. تتضمن هذه البنى المهاد، الذي يقع بمكان عميق داخل مركز الدماغ، وتشكيلات الحصينية، التي تقع داخل الفصين الصدغيين بالدماغ.

يُعرف فقدان الذاكرة الناجم عن إصابة أو تلف يلحق بالدماغ بفقدان الذاكرة العصبي. تتضمن الأسباب المحتملة لفقدان الذاكرة العصبي:

السكتة الدماغية

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التهاب الدماغ، نتيجة لعدوى فيروسية مثل فيروس الهربس البسيط، أو كرد فعل مناعي ذاتي لسرطان في مكان آخر في الجسم (التهاب الدماغ الحوفي ذو الأباعد الورمية)، أو كرد فعل مناعي ذاتي مع عدم الإصابة بالسرطان.

نقص الأكسجين الكافي في الدماغ، على سبيل المثال: إثر نوبة قلبية، أو ضائقة تنفسية، أو التسمم بأول أكسيد الكربون.

معاقرة الكحول مدة طويلة، ما يؤدي إلى نقص الثيامين (فيتامين B-1) (متلازمة فرنيكيه كورساكوف).

أورام في مناطق بالدماغ تتحكم بالذاكرة.

أمراض الدماغ التنكسية، مثل مرض الزهايمر وأشكال أخرى للخرف.