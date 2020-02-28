المراهقة هي الفترة العمرية التي يكتشف فيها المراهق إحساسه بنفسه وكينونته؛ مَن هو وما هي قدراته؟ وكيف يخطط لمستقبله وحياته ليصبح الشخصية التي يريدها ويتمناها؟

حقائق عن المراهقة:

* المراهقة سن العواصف والإفراط في المثالية والتعلّق بالأهداف.

* السؤال الذي يقلق الآباء ويدور في ذهنهم صباحاً ومساءً: ماذا نفعل لنساعد أبناءنا وهم لا يعرفون ماذا يريدون؟

* توجيه الابن المراهق للتفكير في مستقبله، لا يمكن أن يتم بمعزل عن المدرسة؛ فدور المدرسين في إقناع الأهل ببلورة القدرات التي يملكها الابن وتحفيزها تبعاً للاختبار.

* يحدث في أحيان كثيرة أن ينجح الابن في تحقيق ما أراده الأهل منه.

* توجيه الأبناء نحو مستقبلهم معركة ليست سهلة، ولكن على الآباء خوضها والبدء فيها مع دخول الابن للمرحلة المدرسية الثانوية.

* كلّ تعامل مع المراهق من دون مراعاة لحساسية فترة المراهقة، يقود مباشرة إلى اضطرابات سلوكية.

طرق لتحفيز المراهقين:

- انتهز الفرصة للكلام مع ابنك عن مستقبله المهني. واخبره عن ثقتك في القرارات التي سيأخذها -من حقّه- ودعه.

- تعرّف على الهوايات التي يمارسها، فربّما يود أن تكون طريقه في المستقبل.

- قم بتعريفه على بعض كبار العائلة، واخبره عمّا درس كلّ منهم، والوظيفة التي يعمل بها وراتبه.

- لا تكثر من لومه إذا لم يحسن الاختيار، وحاول أن تتفهم ميوله واهتماماته، وساعده على تحقيق طموحاته.

- كن ذكي ومهدٍ له كيف يتحمّل مسؤولية نفسه، واخبره بأنّ هناك مسؤولية لا يستطيع تحمّلها، وسوف يقدّر ثقتك فيه.

- لا تحاول توجيه ابنك المراهق تبعاً لخططك وأحلامك، وكن دليله للمستقبل وليس المتحكم فيه.

- ساعده على أن يتوقّف عن جلد ذاته إذا أخطأ، الجميع يخطأون، والأهم ألا يتمادى في الخطأ.

- كلّ شاب مراهق يطمح إلى الكمال والصعود بشكل سريع، ودورك دفع ابنك للتمييز بين ما يستطيع وما لا يستطيع.

- عامل ابنك باحترام، واجعل الحدود بينك وبينه واضحة، محدّدة، صريحة لا تحمل معنيين، ولا تسمح بحدوث سوء فهم.

- لست وحدك الذي تربي ابنك وتؤثّر فيه؛ هناك آخرون، وإن رفضت شيء عليك التعامل بحذر وذكاء، المنع ليس حلاً للابن المراهق.

- ثق بابنك واحرص على أن يصله أنّك تثق فيه، واعرض عليه ما تفكر فيه، واترك له القرار في النهاية وكن بجانبه.