أكد عضو هئية التدريس بجامعة أمير كبير الصناعية "مصطفى مروجي"، ان الحظر الأميركي الجائر يهدف الى تقويض الانتاج الوطني، الا ان العلماء والطلاب الإيرانيين باتوا يعملون على قدم وساق لانتاج وتطوير سيارات صديقة للبيئة تعمل بالخلايا الكهروكيميائية غير مكترثين بضغوط الحظر.

وأضاف مروجي في تصريح لمراسل إرنا اليوم الجمعة، إن محركات هذه السيارات من صنع الطلاب الإيرانيين قادرة على التنافس مع نظيراتها على الصعيد العالمي؛ معلنا ان فريق جامعة أمير كبير الموفد الى المسابقات الدولية بألمانيا في هذا المجال، احتل المرتبة الأولى في قسم التصميم.

وتابع، ان جامعة أمير كبير تعمل بالتعاون مع نقابة الهندسة الكيميائية والجامعات الإيرانية الأخرى لاستضافة المسابقات الدولية للسيارات التي تعمل بالوقود الكهروكيميائي غير الأحفوري لتقييم أداء هذا النوع من السيارات الإيرانية مقارنة بنظيراتها الأجنبية في اطار هذه المسابقات.