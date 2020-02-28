  • الجمعة ٤ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 28, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277136 تاريخ النشر: شباط 28, 2020 الوقت: 13:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء إيرانيون يطورون سيارات صديقة للبيئة
رغم الحظر الأميركي الجائر؛

علماء إيرانيون يطورون سيارات صديقة للبيئة

أكد عضو هئية التدريس بجامعة أمير كبير الصناعية "مصطفى مروجي"، ان الحظر الأميركي الجائر يهدف الى تقويض الانتاج الوطني، الا ان العلماء والطلاب الإيرانيين باتوا يعملون على قدم وساق لانتاج وتطوير سيارات صديقة للبيئة تعمل بالخلايا الكهروكيميائية غير مكترثين بضغوط الحظر.
وأضاف مروجي في تصريح لمراسل إرنا اليوم الجمعة، إن محركات هذه السيارات من صنع الطلاب الإيرانيين قادرة على التنافس مع نظيراتها على الصعيد العالمي؛ معلنا ان فريق جامعة أمير كبير الموفد الى المسابقات الدولية بألمانيا في هذا المجال، احتل المرتبة الأولى في قسم التصميم.
وتابع، ان جامعة أمير كبير تعمل بالتعاون مع نقابة الهندسة الكيميائية والجامعات الإيرانية الأخرى لاستضافة المسابقات الدولية للسيارات التي تعمل بالوقود الكهروكيميائي غير الأحفوري لتقييم أداء هذا النوع من السيارات الإيرانية مقارنة بنظيراتها الأجنبية في اطار هذه المسابقات.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0640 sec