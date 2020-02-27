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رقم الخبر: 277123 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 17:44 الاقسام: محليات  
ايران تسيّر رحلات جوية لنقل الايرانيين من الإمارات

ايران تسيّر رحلات جوية لنقل الايرانيين من الإمارات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي عن استحصال موافقات مبدئية من دولة الامارات لتسيير رحلات لنقل الايرانيين منها الى البلاد.

وقال موسوي ردا على سؤال للصحفيين اليوم الخميس حول تعليق الامارات ودون سابق انذار الرحلات من والى ايران ما حال دون عودة مواطنين ايرانيين للبلاد ، بأن هنالك متابعات حثيثة جارية من قبل  الخارجية الايرانية والممثليتين الايرانيتين في ابوظبي ودبي مع مسؤولي منظمة الطيران المدني في البلاد، ووزارة الخارجية والسفارة الاماراتية في طهران بغية استصدار تراخيص طيران لشركات الخطوط الايرانية.
واوضح انه وفقا لأحدث المعلومات فقد تم استصدار الموافقات المبدئية لتسيير الرحلات قريبا.
واكد المتحدث بان كل الجهود تبذل لمعالجة الموضوع ومن المؤمل التنسيق بين كافة الاجهزة المعنية بغية تقديم التسهيلات اللازمة لعودة المواطنين الايرانيين.
يذكر أن دولة الامارات علقت الرحلات من والى ايران لمدة اسبوع على خلفية تسجيل اصابات كرونا في البلاد.

 
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