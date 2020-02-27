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رقم الخبر: 277121 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 17:38 الاقسام: محليات  
عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران

عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران

صرح رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، أنه استنادا الى القرار الاخير الصادر عن هيئة إقامة صلاة الجمعة في ايران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة في يوم 28 شباط/ فبراير في طهران.

وقال سيد باقر بيشنمازي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس، "استنادا الى قرار هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد الذي أبلغت به لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة العبادية - السياسية في يوم 28 شباط/ فبراير في طهران وبعض مراكز المحافظات في البلاد".
واضاف بيشنمازي، ان هيئة إقامة صلاة الجمعة في البلاد ستصدر سريعا بيانا بشأن اقامة مراسم صلاة الجمعة، بعد مراجعة آخر المعلومات الطبية الواصلة اثر انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 
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