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رقم الخبر: 277120 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 14:32 الاقسام: محليات  
جمهورية نخجوان تؤكد دعمها للجمهورية الاسلامية في مكافحة فيروس كورونا

جمهورية نخجوان تؤكد دعمها للجمهورية الاسلامية في مكافحة فيروس كورونا

أكد النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي "اذر زينالوف"، على دعم وتضامن بلاده مع ايران في مكافحتها لفيروس كورونا المستجد.

وخلال اتصال هاتفي مع القنصل العام الايراني في نخجوان "سيد احمد حسيني" يوم الاربعاء، ابلغ زينالوف دعم وتعاطف رئيس المجلس الاعلى في هذا البلد "واصف طالبوف" مع طهران.
واضاف، ان جمهورية نخجوان تقف الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية ومستعدة لتقديم كافة التعاون اليها في ظل الظروف الراهنة.
الى ذلك، اعرب حسيني عن شكره لمشاعر التعاطف والتضامن الذي ابداه رئيس المجلس الاعلى في جمهورية نخجوان، قائلا : ان الجمهورية الاسلامية كرّست جلّ طاقاتها لمكافحة فيروس كورونا المتفشي في الكثير من الدول اليوم؛ منوها في السياق الى الطاقات الكبيرة المتاحة في البلاد من اجل هزيمة هذا الوباء.
واضاف، انه في ضوء الاتصالات مع المسؤولين في معبري جلفا وبلدشت الحدوديين مع نخجوان، فقد فرضت ظروف رقابية ومعايير صحية جيدة على حركة العبور في هذه المنطقة.
واعرب الدبلوماسي الايراني عن اسفه للاجواء المثارة ومحاولات بعض الدول في استغلال الوضع الراهن؛ مضيفا ان السلطات في نخجوان اشارت الى هذه المحاولات واكدت بانها ستزول قريبا.
وعلى صعيد اخر، جدّد حسيني التهنئة بمناسبة اعادة انتخاب "واصف طالبوف" رئيسا للمجلس الاعلى في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي؛ متمنيا لهذا البلد وشعبه بالنجاح والرقي.

 
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