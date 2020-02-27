وفي كلمته الاربعاء خلال مؤتمر نزع السلاح احتج بهاروند بشدة على سياسات اميركا الاحادية وعم تنفيذها التزاماتها في اطار الاتفاق النووي ومن ثم انسحابها منه واجراءاتها العدائية التي تقوم بها.

وقال ، ان اميركا بصفتها عضوا دائما في مجلس الامن تنتهك قرارا صادرا منه وترغم الاخرين على انتهاكه ايضا وفي الوقت ذاته تنتقد ايران بزعم انها لم تلتزم بذلك القرار.

وفي الرد على على وزير الخارجية السعودي الذي انتقد ايران لدعمها للشعب اليمني قال بهاروند، انها حرب بداتموها انتم ومازلتم مستمرون بها.

واضاف مساعد الخارجية الايرانية، لا تنتقدوا الاخرين بسبب اخطائكم ، فالجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام المفاوضات الهادفة الى انهاء هذه الحرب. لا يحق لكم التعامل مع شعوب المنطقة كما يحلو لكم وتتوقعون في الوقت ذاته الا ترد عليكم.