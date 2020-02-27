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رقم الخبر: 277118 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 14:23 الاقسام: دوليات  
مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

قال قائد شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية إن مسلحا فتح النار في مجمع تابع لشركة مولسون كورس للجعة بالمدينة يوم الأربعاء فقتل خمسة موظفين قبل أن يُعثر عليه مقتولا بسبب طلقات نارية أصاب نفسه بها فيما يبدو.
وأضاف ألفونسو موراليس أن الحادثة لم تسفر عن سقوط مصابين وأنها بدأت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) في المجمع الضخم التابع لشركة الجعة والذي يضم أكثر من 20 مبنى ويعمل به أكثر من ألف شخص بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن.
وقال موراليس في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إطلاق النار ”لا يوجد تهديد في الوقت الحالي وسنواصل التحريات خلال الليل“.
ووصفت التقارير المسلح الذي أطلق النار بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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