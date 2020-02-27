أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" : ان فيروس كورونا تحوّل الى القضية الرئيسية في البلاد اليوم والجميع بما يشمل المواطنين والمسؤولين يبذلون جهدهم لخلاص المجتمع في اسرع وقت ممكن من هذا الخطر ومخاوفه.

وكتب جهانغيري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : ينبغي في بادئ الامر الاشادة بجهود الاطباء والممرضين والكوادر الطبية والصحية في ايران.

واضاف : ينبغي الثناء من صميم القلب لما يقدمه الوسط الطبي في ظل الظروف الراهنة من جهود صادقة لخدمة الشعب الايراني في ارجاء البلاد.

يذكر، انه بحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن المركز الاعلامي بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اليوم الاربعاء، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ايران 139 شخصا، وعدد الوفيات ارتفع الى 19 شخصا.