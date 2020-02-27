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رقم الخبر: 277113 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 14:06 الاقسام: رياضة  
ايران تحضر إجتماعاً تنسيقياً لبطولة "كاس البحر" للألعاب العسكرية في باكو

ايران تحضر إجتماعاً تنسيقياً لبطولة "كاس البحر" للألعاب العسكرية في باكو

عقد في العاصمة الاذربيجانية باكو امس الاربعاء اجتماع تنسيقي لبطولة الالعاب العسكرية الدولية "كاس البحر" بحضور مندوبي الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان وروسيا.

وافاد المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع في جمهورية اذربيجان انه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اركان القوة البحرية للجيش الاذربيجاني البحث في التمهيدات اللازمة لمسابقات بطولة "كاس البحر 2020" التي ستقام في المياه الساحلة لجمهورية اذربيجان.
وجرى التاكيد خلال الاجتماع على اقامة هذه البطولة سنويا وتم في ختامه التوقيع على البروتوكول النهائي.
وقامت جمهورية اذربيجان بتنظيم هذه البطولة خلال الاعوام الاخيرة بصورة مستمرة بمشاركتها الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وكازاخستان.

 
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