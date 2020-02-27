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رقم الخبر: 277112 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 14:01 الاقسام: محليات  
فرق الإغاثة والإنقاذ تعمل على فتح الطرق ونجدة العالقين في الثلوج

فرق الإغاثة والإنقاذ تعمل على فتح الطرق ونجدة العالقين في الثلوج

اجتاحت مختلف مناطق البلاد خلال الايام الاخيرة موجة من الامطار الغزيرة والثلوج الكثيفة الهاطلة.

وادت موجة الامطار الى حدوث سيول جارفة في بعض المناطق منها محافظة لرستان غرب البلاد والتي اجتاحت العديد من القرى والمدن والحقت اضرارا مادية كبيرة بالبنية التحتية والوحدات السكنية والحقول الزراعية.
كما اجتاحت موجة الثلوج العديد من المناطق خاصة شمال غرب وغرب ووسط البلاد وشمال شرقها، ما ادت الى قطع الطرق خاصة الجبلية والوعرة والقروية.
وبناء عليه فقد بذلت فرق الاغاثة والانقاذ جهودا حثيثة لفتح الطرق التي غطتها الثلوج ومنها الطريق الرابط بين العاصمة طهران ومدينة جالوس بمحافظة مازندران شمال ايران وقرى مدينة طالقان ومحافظة قزوين.
كما عملت فرق الانقاذ على اغاثة اكثر من 1600 شخص عالق في الثلوج في محافظة خراسان الشمالية وكذلك اغاثة اكثر من 700 شخص في قزوين و 65 شخص في سمنان اضافة الى سحب 100 سيارة عالقة في الثلوج في محافظة خراسان الشمالية.

 
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