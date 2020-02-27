ونشر النائب ذوالنور مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس اعلن فيه اصابته بفيروس كورونا وقال، ان اختبار فيروس كورونا بالنسبة لي ظهر ايجابيا. بطبيعة الحال لا قلق بهذا الصدد اذ انني الان في الحجر الصحي.

واضاف: سيتغلب الشعب على فيروس كورونا ان شاء الله تعالى، وسيتم تطهير البلاد منه قريبا في ظل التزام المواطنين.

يذكر ان احدث احصائية في البلاد تشير الى وفاة 22 شخصا بسبب فيروس كورونا فيما بلغ عدد المصابين به 141 والمتعافين منه 54 حالة.