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رقم الخبر: 277111 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 13:54 الاقسام: محليات  
إصابة النائب "مجتبى ذوالنور" بفيروس كورونا

إصابة النائب "مجتبى ذوالنور" بفيروس كورونا

أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى ذوالنور اصابته بفيروس كورونا.

ونشر النائب ذوالنور مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس اعلن فيه اصابته بفيروس كورونا وقال، ان اختبار فيروس كورونا بالنسبة لي ظهر ايجابيا. بطبيعة الحال لا قلق بهذا الصدد اذ انني الان في الحجر الصحي.
واضاف: سيتغلب الشعب على فيروس كورونا ان شاء الله تعالى، وسيتم تطهير البلاد منه قريبا في ظل التزام المواطنين.
يذكر ان احدث احصائية في البلاد تشير الى وفاة 22 شخصا بسبب فيروس كورونا فيما بلغ عدد المصابين به 141 والمتعافين منه 54 حالة.

 
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