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رقم الخبر: 277110 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 13:45 الاقسام: محليات  
ايران.. عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 22؛ والمصابين 141

ايران.. عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 22؛ والمصابين 141

تشير أحدث الاحصائيات الرسمية الى 3 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في ايران ليرتفع العدد الى 22 حالة فيما ارتفع عدد المصابين من 139 الى 141 .

وتفيد متابعات "ارنا" بناء على الارقام الصادرة عن الجهات المعنية ان عدد الوفيات ارتفع من 19 الى 22 فيما ارتفع عدد المصابين من 139 الى 141 وتعافى 54 اخرون.
ووفقا لهذه الاحصائية فقد تم تسجيل حالات الاصابة او الوفيات في 20 محافظة فيما خلت المحافظات الـ 11 الاخرى من الفيروس لغاية الان.
وبلغ العدد الاكبر من المصابين في محافظة قم (وسط) وهو 63 ومن ثم العاصمة طهران 26 ومحافظة كيلان (شمال) 17 فيما كانت هنالك حالة واحدة فقط في كل من محافظات خراسان الرضوية (شمال شرق) وكهكيولية وبوير احمد (جنوب غرب) ولرستان وهمدان (غرب) واذربيجان الغربية (شمال غرب).

 
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