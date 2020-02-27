وتفيد متابعات "ارنا" بناء على الارقام الصادرة عن الجهات المعنية ان عدد الوفيات ارتفع من 19 الى 22 فيما ارتفع عدد المصابين من 139 الى 141 وتعافى 54 اخرون.

ووفقا لهذه الاحصائية فقد تم تسجيل حالات الاصابة او الوفيات في 20 محافظة فيما خلت المحافظات الـ 11 الاخرى من الفيروس لغاية الان.

وبلغ العدد الاكبر من المصابين في محافظة قم (وسط) وهو 63 ومن ثم العاصمة طهران 26 ومحافظة كيلان (شمال) 17 فيما كانت هنالك حالة واحدة فقط في كل من محافظات خراسان الرضوية (شمال شرق) وكهكيولية وبوير احمد (جنوب غرب) ولرستان وهمدان (غرب) واذربيجان الغربية (شمال غرب).