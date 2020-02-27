أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة .

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصا.

وسجل إقليم هوبي الواقع في وسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 409 حالة إصابة جديدة في 26 فبراير، ووفاة 26 حالة.

في كوريا الجنوبية أعلنت السلطات صباح اليوم الخميس عن 334 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1,595 حالة في هذا البلد المجاور للصين.

وأوضحت السلطات الصحية في مؤتمر صحفي أنه بحسب المناطق، تم اكتشاف 307 حالات في مدينة ديغو و4 حالات في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و6 حالات في سيئول و3 حالات في ديجون، وحالتين في أولسان و4 حالات في إقليمي كيونغ-كي، وحالتين في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و4 حالات في إقليم تشيونغ تشيونغ الجنوبي وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

وتجاوز العدد التراكمي للأشخاص المؤكدة إصابتهم بالفيروس في مدينة ديغو عتبة الألف وصولا الى 1,017 مصابا

وبلغ عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة شينتشونجي ومستشفى ديه نام في بلدة تشونغ دو، 597 حالة و114 حالة على التوالي حتى الساعة 9:00 صباح يوم أمس.

وتجري السلطات الصحية تحقيقات لمعرفة كيفية إصابة هذه الحالات الجديدة بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات من الفيروس في البلاد إلى 12 حالة وفاة حتى صباح اليوم.

وبلغ عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 24 شخصا بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

وتخطى عدد الأشخاص الخاضعين لاختبارات الفيروس 57 ألف شخص، ليصل إلى 56,395 شخصا، وجاءت نتائجع 35,298 شخصا سلبية، وينتظر 21,097 شخصا آخرين النتائج حاليا.

جدير بالذكر أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن عن حالات المصابين بالفيروس مرتين يوميا.