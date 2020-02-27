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رقم الخبر: 277105 تاريخ النشر: شباط 27, 2020 الوقت: 12:38 الاقسام: دوليات  
البنتاغون يقرّ بتقويض التفوق العسكري الأمريكي.. والسبب؟

البنتاغون يقرّ بتقويض التفوق العسكري الأمريكي.. والسبب؟

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية عن "تقويض تفوق الولايات المتحدة العسكري"، مرجعا ذلك لأن "الصين وروسيا تعززان إمكانياتهما العسكرية لكي تتغلبا على الولايات المتحدة وحلفائها وتمدا نفوذهما.
قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الأمريكي إن الجيش الأمريكي يظل قادرا على الدفاع عن الولايات المتحدة ومساندة الحلفاء خلال الحرب مع أي عدو محتمل، ولكنه أشار إلى "تقويض تفوقنا"، وذلك لأن "الصين وروسيا تعززان إمكانياتهما العسكرية لكي تتغلبا على الولايات المتحدة وحلفائها وتمدا نفوذهما إلى أنحاء العالم كافة".
وكان السفير أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحقيق التفوق العسكري، ولكنها تحرص على تعزيز قواتها المسلحة التي تمثل عاملا هاما في حفظ الأمن الدولي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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