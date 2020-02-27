قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب الأمريكي إن الجيش الأمريكي يظل قادرا على الدفاع عن الولايات المتحدة ومساندة الحلفاء خلال الحرب مع أي عدو محتمل، ولكنه أشار إلى "تقويض تفوقنا"، وذلك لأن "الصين وروسيا تعززان إمكانياتهما العسكرية لكي تتغلبا على الولايات المتحدة وحلفائها وتمدا نفوذهما إلى أنحاء العالم كافة".

وكان السفير أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحقيق التفوق العسكري، ولكنها تحرص على تعزيز قواتها المسلحة التي تمثل عاملا هاما في حفظ الأمن الدولي.