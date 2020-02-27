ونبيل أبو ردينة يعتبر إن هذه الخطوة تدفع الأمور إلى الهاوية

قال عبد الله عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن مشاريع رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الاستيطانية تأتي ضمن ما يطلق عليه "صفقة القرن"، التي تهدف إلى نهب الأراضي الفلسطينية وإرضاء المستوطنين، لإعطائه مزيدا من الأصوات الانتخابية.

وذكر عبد الله أن نتنياهو يريد التهرب من مواجهة السجن بعد كشف العديد من ملفات الفساد الخاصة به، مؤكدا رفض الفلسطينيين لهذه السياسات ومجابهتها بقوة، من خلال بناء جدار دولي عريض يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، التي تحمي حقوق الجميع.

وأضاف عبد الله، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "معركة الفلسطينيين غير سهلة، بالتالي نحن أمام احتمالات تُفجر العنف على أكثر من صعيد، وفي أكثر من موقع داخل فلسطين، لمواجهة مشروع سرقة أرضنا، وتمزيق أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا، رغم وجود نوع من التراخي لدى المجتمع الدولي".

وأوضح عبد الله، رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن "المنطقة التي حددها نتنياهو لإقامة مشروعه الاستيطاني الجديد، العالم كله منذ عام 1995 يرفض الاقتراب منها، بما فيه الولايات المتحدة".

وتابع "هذه المنطقة تربط بين جنوب الضفة الغربية بشمالها، وبالتالي أي بناء استيطاني فيها سيعزل القدس عن محيطه الفلسطيني وجنوب الضفة عن شمالها، وتحطيم كل سبل التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية".

وكان رئيس الوزراء الصهيوني قال إنه يمضي قدما في خطة لبناء نحو 3500 منزل لمستوطنين يهود على مشارف القدس في مشروع كان مجمدا بعد أن قوبل بانتقادات دولية. وحذر الفلسطينيون من خطة البناء في المنطقة "أي-1" في الضفة الغربية مؤكدين أنها قد تقسم الضفة الغربية وتعزل الفلسطينيين عن القدس.

في السياق دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة تعهد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ببناء 3500 سكنيّة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واتّهم أبو ردينة "إسرائيل" بدفع الأمور نحو الهاوية بالتوسّع الاستيطانيّ في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه السياسة "لن تجلب الاستقرار لأحد، وتدمر عملية السلام".

وتابع: "هذه سياسة خطيرة تدمر عملية السلام أو أي فرصة ممكنة لعملية السلام".

وكان نتنياهو قد تعهد في وقت سابق ببناء 3500 سكنيّة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات فورية لـ"إيداع رخص لبناء الوحدات السكنية في منطقة E1"، وهو الاسم الذي تطلقه "إسرائيل" على أراضٍ واقعة عند مدخل مدينة القدس المحتلة بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو أن "هذه الخطوة تأخرت لنحو سبع سنوات"، مشيراً إلى أن "هناك معركة من أجل القدس"، على حدِّ قوله.

وعلى المستوى الأمني اندلعت، فجر الأربعاء، مواجهات، خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني ومئات المستوطنين قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الآليات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية قادمة من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.

وبينت أن عشرات الشبان تصدوا لهم وأغلقوا شارع عمان بالإطارات المشتعلة، ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق جنود العدو الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام.

ووصلت في وقت لاحق أكثر من عشرين حافلة تقل مستوطنين، ترافقها دوريات صهيونية.

وأشارت المصادر إلى أن جيش العدو ضاعف من عدد قواته وآلياته خلال هذا الاقتحام لقبر يوسف، وعمل على إبعاد المتظاهرين إلى مسافات أبعد من المعتاد.

*الجيش الصهيوني يعتقل عشرات الفلسطينيين بتهمة تحويل أسلحة هوائية إلى قتالية

من جهة اخرى أعلنت شرطة الكيان الصهيوني عن اعتقالها عشرات الفلسطينيين بزعم العضوية في شبكة دولية عملت على تهريب وتحويل بنادق هوائية إلى قتالية.

وأكدت الشرطة، في بيان نشرته الثلاثاء هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اعتقالها 58 فلسطينيا، 32 منهم في الضفة الغربية، ضمن إطار التحقيق في القضية، وقدمت حتى الآن لوائح اتهام ضد سبعة من هؤلاء.

وزعمت الشرطة أن هؤلاء المشتبه فيهم اعتمدوا طريقة لتحويل البنادق الهوائية من نوع "أيرسوفت" في مختبرات سلاح غير قانونية إلى بنادق قتالية من نوع M16 وتخزينها في منطقة الخليل، مدعية أن بعض هذه الأسلحة استخدمت في عمليات جهادية.

*عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

هذا واقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية "أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى انطلاقًا من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأغلقت قوات العدو الإسرائيلي المسجد الأقصى في وجه المصلين المسلمين، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة.

ودخل المستوطنون الصهاينة ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا دينية بشكل إستفزازي، والتقطوا الصور في الساحات وبالقرب من قبة الصخرة، على وقع الطقوس الاحتفالية الاستفزازية.

*قوات العدو تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

كما إعتقلت قوات العدو الصهيوني، الأربعاء، تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات العدو إقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة ورام الله وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وتواصل قوات العدو ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات إعتقال يومية بحقهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.