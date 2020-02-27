قال إلياس الفخفاخ، المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، إن مقاومة الجريمة والفساد ستكون من أولوياته، إضافة إلى أن الإصلاح الهيكلي للدولة واستكمال بناء اللامركزية من المشاريع الكبرى.

جاء ذلك، في جلسة منح الثقة المنعقدة، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، التي أشارت إلى أنه رغم توفر الحريات السياسية والمدنية والمكتسبات الديمقراطية، فإنه لم يتم إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

وتابع: "إنها حكومة متناسقة، أردناها تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، وستكون في خدمة البلاد".

وكشف الفخفاخ عن 7 أولويات كبرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية تتصدر توجهات حكومته وتغطي قطاعات اقتصادية واسعة وتدعم جميع الشرائح الاجتماعية، لا سيما أن التونسيين ينتظرون بداية إنعاش اقتصادي".

ولفتت الوكالة إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي دعا، في مستهل الجلسة العامة، الأربعاء، المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المكلف بتشكيلها إلياس الفخفاخ، البرلمان للعمل على تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال مسار العدالة.

في سياق غير متصل K قُتل مسلّح بعد تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية من جهة، وجماعات إرهابية من جهة أخرى، الثلاثاء، في مرتفعات القصرين.

الناطق باسم قوات الحرس الوطني، حسام الدين الجبالي، قال إن "تبادل إطلاق النار وقع خلال عملية أمنية لقوات الحرس والجيش الوطنيين، ما أسفر عن مقتل عنصر إرهابي كحصيلة أولية".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن العملية الأمنية متواصلة، وأن قوات الحرس الوطني تحاصر مجموعة مسلحة في المنطقة نفسها.