أكدت وزارة الصحة الكويتية أن جميع المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد، يتمتعون بحالة مستقرة، ويتماثلون للشفاء.

وقال مسؤول بالوزارة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "جميع المصابين بالفيروس يتمتعون بصحة جيدة وفي طريقهم للشفاء بإذن الله".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 25 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.