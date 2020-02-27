أعلنت السلطات الأمنية في الإمارات، الأربعاء، تفاصيل أكبر عملية ضبط لشحنة مخدارت كان من المقرر أن يتم تهريبها إلى دولة عربية أخرى.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن القائد العام لشرطة دبي أعلن أن العملية أسفرت عن ضبط 5 أطنان و656 كيلو و166 غراما من مادة الكبتاغون المخدرة بعدد أقراص يتجاوز 35 مليونا و755 ألف قرص بغرض إعادة تصدير الشحنة إلى دولة عربية أخرى وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمليار و800 ألف درهم.

وأوضح قائد الشرطة أن فريق البحث والتحري في الإدارة تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص عرب ينتمون لعصابة دولية متمرسة بتهريب المخدرات، يديرها أحد الرؤوس الكبيرة في تجارة المخدرات من دولة آسيوية وأوروبية، وقد أطلق على العملية اسم Pule2"".

وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق اسم الكلب Pule2 على العملية بسبب التمويه الكبير الذي شهدته العملية، ساهم الكلب البوليسي pule 2 في القبض على 4 قضايا مخدرات تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى العالم والمنطقة.