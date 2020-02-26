أظهرت بيانات للبنك المركزي عن نمو حجم صفقات العقارات السكنية في طهران خلال شهر "بهمن" الايراني المختتم 19 فبراير/ شباط الجاري 2020 بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي و1ر24 بالمئة عن الشهر السابق.

وأوضحت البيانات، الصادرة اليوم الأربعاء، ان متوسط سعر المتر الواحد للشقة السكينة في طهران بلغ 144 مليون ريال (رسمياً الدولار = 42 ألف ريال) في الشهر المذكور بنمو 4ر44 بالمئة عن العام السابق.

ونوهت البيانات الى أن صفقات العقارات السكنية في العاصمة سجلت قيمة 270ر81 تريليون ريال في 11 شهراً فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 19 فبراير/ شباط 2020 بنمو 4ر6 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.