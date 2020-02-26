مسؤول: قطر لم تحظر توريد السلع من إيران أكد رئيس غرفة التجارة الايرانية-القطرية، ان الدوحة لم تحظر توريد السلع من ايران بسبب تسجيل حالات فيروس كورونا، رغم أن ذلك أدى لاتخاذ احتياطات بهذا الجانب.