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|رقم الخبر: 277091
|تاريخ النشر: شباط 26, 2020
|الوقت: 17:25
|الاقسام: اقتصاد
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مسؤول: قطر لم تحظر توريد السلع من إيران
أكد رئيس غرفة التجارة الايرانية-القطرية، ان الدوحة لم تحظر توريد السلع من ايران بسبب تسجيل حالات فيروس كورونا، رغم أن ذلك أدى لاتخاذ احتياطات بهذا الجانب.
وأضاف عدنان موسى بور، في تصريح لوكالة (ايلنا) الأربعاء، ان الخطوط الجوية القطرية أيضاً لم توقف الرحلات الى ايران، غير أنها أعلنت عن حجر صحي احترازي لمدة 14 يومياً على الايرانيين العائدين لقطر.
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