أعلن محافظ البنك المركزي الايراني انه وبحسب التوقعات، فان انخفاض معدل التضخم الى دون 20 بالمئة ليس مستبعداً.

وأضاف عبدالناصر همتي، في الاجتماع الدوري لمحافظ البنك المركزي مع الخبراء الاقتصاديين عصر الثلاثاء، ان البنك يركز بشكل أساس على توفير الاستقرار لأسواق المال والصرف.

يشار الى أن محاور الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات، تناولت سوق الصرف والصادرات غير النفطية وقرار مجموعة العمل المالي الدولية ضد ايران، ووضعية إصلاح النظام المصرفي وأساليب التحكم بحجم السيولة وكيفية إدارة التضخم ودعم الإنتاج.