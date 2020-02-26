أكد مساعد رئيس دائرة الإحصاء في أفغانستان، حسيب الله موحد، ان ايران تعد أكبر شريكة تجارية بالنسبة لبلاده؛ مبيناً ان السلع الايرانية شكلت أكثر السلع الموردة الى أفغانستان خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019).

ونقل مراسل "إرنا" في العاصمة الأفغانية، عن موحد قوله خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: ان حجم استيراد أفغانستان (لهذا العام) بلغ 3ر8 مليار دولار؛ مردفاً: ان الصادرات الايرانية بلغت 2ر1 مليار دولار لتكون الأخيرة أكبر شريكة تجارية بالنسبة لأفغانستان. وتابع: انه بعد ايران تأتي كل من الصين وباكستان وكازاخستان وتركمانستان على قائمة أكبر الدول الموردة الى أفغانستان.

وحول السلع المستوردة، أشار هذا المسؤول التجاري الأفغاني الى المنتجات النفطية والأجهزة الميكانيكية والزيوت النباتية الى جانب المنتجات المعدنية والكهربائية.