تشير التقارير التجاریة الخارجية الايرانية انه وخلال الثمانية أشهر الأخيرة تم تصدير مليار و481 مليون دولار من السلع المعدنية إلى كل من العراق وتركيا وأفغانستان.

وأشار التقرير الى أنه خلال هذه الفترة تم تصدير ثمانية ملايين و500 ألف طن من السلع المعدنية الى هذه الدول الثلاث. وبين انه خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2019) تم تصدير ما مجموعه 2ر9 مليار دولار من تلك السلع الى الدول. وأشار التقرير الى أن مجموع ما تم تصديره من السلع المعدنية خلال العام الماضي بلغ 28 مليون طن بقيمة ستة مليارات و837 مليون دولار.

كما أظهرت إحصائيات تجارة ايران الخارجية استيراد العراق 713ر5 مليون طن من المعادن بواقع 798 مليون دولار، في 8 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأكدت البيانات ان العراق وتركيا وأفغانستان استوردت مجتمعة 5ر8 مليون طن معادن من ايران بقيمة 481ر1 مليار دولار في الشهور الثمانية. واستحوذ العراق على أكثر من 50 بالمئة من صادرات ايران المعدنية للدول الثلاث.