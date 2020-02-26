وصرح مدير وحدة المعالجة الحرارية في قسم التعدين وأساليب تصنيع الصلب في المجمع علي رضا مولوي زاده: إنه بهذا النجاح الكبير، لن تحتاج إيران بعد الآن الى استيراد هذا النوع الخاص من صفائح الصلب الذي يستخدم في تصنيع المكائن وقطعات الاتصال المختلفة وغيرها، بل تنضم إلى نادي المصدرين في العالم.

ونوه مولوي زاده إلى حقيقة تفيد أن مجمع مباركة قد حقق إنجازات ملحوظة في إنتاج الصفائح ذات الاستخدامات الخاصة في العام الجاري؛ موضحاً انه جرى الاعتماد على المعارف التقنية والتكنولوجيا المؤسسية في إطار الكوادر البشرية الخلاقة واستخدام الطاقات العلمية للبلاد. ولفت الى أن المصنع يحقق رغبات العملاء عبر تطوير خطوط الإنتاج، ويعد تصميم وتصنيع المنتجات المطلوبة في القطاعات الصناعية إحدى أولوياته وبذل مساعيه لاتخاذ خطوات قيمة في تبديل الحظر الى فرصة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وقطع الاستيراد غير الضروري وتوفير العملة الأجنبية في ظل ظروف الحظر.

وفي السياق، أعلنت الرابطة العالمية للصلب، في تقريرها لشهر يناير 2020، عن زيادة تبلغ أكثر من 20 ضعفاً في إنتاج الصلب الخام في ايران مقارنة للعالم.

وأضافت العلاقات العامة في منظمة تطویر وتحدیث المناجم الإیرانیة (إیمیدرو)، عن رابطة الصلب العالمية أمس الأربعاء، ان الدراسات أظهرت أن إنتاج إيران من الصلب الخام ارتفع بنسبة 7ر46 في المائة في يناير الماضي، وأن الإنتاج العالمي لهذا المعدن الاستراتيجي ارتفع بنسبة 1ر2 في المائة.

وفي الشهر الأول من العام الجاري 2020، سجلت الرابطة العالمية للصلب، أن إيران أنتجت مليونين و895 ألف طن من الفولاذ الخام، بزيادة قدرها 7ر46 في المائة مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ مليوناً و971 ألف طن.

وبلغ إجمالي إنتاج 64 دولة منتجة للصلب في العالم في يناير من هذا العام، 154 مليوناً و436 ألف طن، بزيادة قدرها 1ر2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا الرقم كان في يناير 2019، 151 مليوناً و228 ألف طن.

والدول الخمس الأولى المتقدمة في صناعة الصلب هي حسب الترتيب الصين والهند واليابان وأمريكا وروسيا.

وبلغ إنتاج الصلب الخام (الوسط) في إيران 20 مليوناً و6 آلاف و200 طن خلال الأشهر العشرة الماضية، ليسجل زيادة بنسبة 8ر6 بالمائة مقارنة بـ18 مليوناً و734 ألفاً و800 طن لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ مجموع صادرات السبائك ومنتجات الصلب، أكثر من 8ر8 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى الماضية.

وكانت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية قد أظهرت بلوغ إنتاج الصلب الخام الايراني أكثر من 20 مليون طن في 10 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2020 بنمو 8ر6 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة. كما بينت الوزارة ان صادرات السبائك والمنتجات الفولاذية في الشهور العشرة تخطت 8ر8 مليون طن بنمو تجاوز 66 بالمئة.