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رقم الخبر: 277086 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
إضافة 300 كم إلى شبكة الخطوط السريعة في البلاد

إضافة 300 كم إلى شبكة الخطوط السريعة في البلاد

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني، محمد اسلامي، انه وخلال الفترتين الرئاسيتين للرئيس روحاني (منذ عام 2013)، تمت إضافة 300 كم على شبكة الخطوط السريعة في البلاد لتسجل زیادة بنسبة 32 بالمئة.

وأضاف الوزير اسلامي، الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح المرحلة الأولى من الخط السريع الذي يربط طهران بالمناطق الشمالية المطلة على بحر قزوين: ان عمليات مد الطرق السريعة متواصلة لتبلغ 585 كم حتى عام 2021.

وأوضح انه وبعد تدشين المرحلة الأولى من الخط السريع سيقلل المسافة بين العاصمة طهران ومدينة جالوس (شمال) نحو 60 كم، إضافة الى إقتصار الزمن نحو 5ر1 ساعة، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود.

 

 
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