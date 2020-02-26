أكد مساعد وزير الصناعة والتجارة والتعدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الأربعاء، انه رغم الحرب الاقتصادية التي يمارسها الأعداء ضد ايران، إلا أن الوحدات الصناعية والإنتاجية تواصل عملها بكل قدرتها وتحقق التنمية والتقدم.

وفي حديثه خلال مراسم افتتاح الوحدة الصناعية المنتجة للمعدات الصحية والطبية الاستهلاكية، قال محسن صالحي نيا: ان أكثر من 44 ألف وحدة صناعية وأكثر من 3 آلاف ورشة في الأحياء الصناعية، تنشط تحت إدارة وزارة الصناعة، حيث يعمل فيها أكثر من 885 ألف شخص. وأضاف: ان الوحدات الصناعية والإنتاجية معفية من دفع الضرائب لـ13 سنة، من أجل دعم المستثمرين وتنفيذ خطط الاقتصاد المقاوم ورفع عقبات الاستثمار والانتاج؛ وقد تم توفير أجواء مناسبة لنشاط القطاع الخاص والمستثمرين في الأحياء الصناعية.