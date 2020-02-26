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رقم الخبر: 277085 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 17:15 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول: القطاع الصناعي الإيراني يتقدم رغم الحرب الإقتصادية

مسؤول: القطاع الصناعي الإيراني يتقدم رغم الحرب الإقتصادية

أكد مساعد وزير الصناعة والتجارة والتعدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الأربعاء، انه رغم الحرب الاقتصادية التي يمارسها الأعداء ضد ايران، إلا أن الوحدات الصناعية والإنتاجية تواصل عملها بكل قدرتها وتحقق التنمية والتقدم.

وفي حديثه خلال مراسم افتتاح الوحدة الصناعية المنتجة للمعدات الصحية والطبية الاستهلاكية، قال محسن صالحي نيا: ان أكثر من 44 ألف وحدة صناعية وأكثر من 3 آلاف ورشة في الأحياء الصناعية، تنشط تحت إدارة وزارة الصناعة، حيث يعمل فيها أكثر من 885 ألف شخص. وأضاف: ان الوحدات الصناعية والإنتاجية معفية من دفع الضرائب لـ13 سنة، من أجل دعم المستثمرين وتنفيذ خطط الاقتصاد المقاوم ورفع عقبات الاستثمار والانتاج؛ وقد تم توفير أجواء مناسبة لنشاط القطاع الخاص والمستثمرين في الأحياء الصناعية.

 
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