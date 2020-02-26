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رقم الخبر: 277082 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 15:26 الاقسام: محليات  
حاجي زادة: الاعتماد على الداخل يقطع الطريق على أي إجراء أمريكي من خارج الحدود

حاجي زادة: الاعتماد على الداخل يقطع الطريق على أي إجراء أمريكي من خارج الحدود

أكد قائد القوة الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، انه لاينبغي الخشية من العدو، مضيفا اننا اذا اعتمدنا على الداخل وعلى طاقات شبابنا ونخبنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الصناعية فان امريكا لن تستطيع من الخارج ارتكاب أي حماقة.
وفي حديثه اليوم الاربعاء مع الصحفيين على هامش معرض (ازدهار الانتاج) المقام في مصلى طهران الكبير ، قال العميد على حاجي زادة ، أن هذا المعرض اقيم من قبل مقر خاتم الانبياء للبناء بمشاركة الشركات المعرفية وبالاعتماد على التطور العلمي في الداخل.
واشار حاجي زادة الى ان مقر خاتم الانبياء حقق حتى الان انجازات مذهلة بالتعاون مع الشركات المعرفية ، واذا استمرت هذه الوتيرة فسنُفشل الحظر عمليا ونحقق للبلاد كل مايحتاج.
وحول الحظر الامريكي الاخير على بعض المؤسسات والبلدان التي تساعد في المشروع الصاروخي الايراني ، قال قائد قوات الجو فضائية في حرس الثورة الاسلامية، ان الامريكيين لايتوانون من فعل اي شيء للاضرار بايران حتى انهم تدخلوا بالانتخابات وحاولوا ثني المواطنين عن المشاركة لكن الشعب الايراني خيب آمالهم.
واكد ان المؤسسات المختلفة للحرس الثوري مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للحكومة ولوزارة الصحة المكلفة بادارة مكافحة فيروس كورونا
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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