  • الأربعاء ٢ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277081 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 15:26 الاقسام: اقتصاد  
توقيع اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين ايران وسلطنة عمان

توقيع اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين ايران وسلطنة عمان

وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين ايران وعمان .
وافاد المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان اعضاء الحكومة وفي اجتماعهم اليوم الاربعاء وافقوا على مقترح وزير الطرق الخاص بالسماح للتفاوض والتوقيع المؤقت على اتفاقية  الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية الاسلامية وحكومة سلطنة عمان.
ووقع وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي" الشهر الماضي  مع وزير التجارة والصناعة العماني "علي بن مسعود السنيدي"، مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي في مجال النقل البحري والملاحة البحرية التجارية بين البلدين.
وتنصّ وثيقة التعاون الموقعة بين طهران ومسقط اليوم على التعاون الثنائي في مجالات نقل السلع والتجارة البحرية والاستخدام المتبادل لموانئ البلدين في مجال تبادل السلع والخدمات، فضلا عن التعاون التجاري الثنائی داخل المياه الحرة.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0123 sec