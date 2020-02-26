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رقم الخبر: 277080 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
المباشرة بتجربة عقار لعلاج مرضى "كورونا"

المباشرة بتجربة عقار لعلاج مرضى "كورونا"

أعلنت الحكومة الاميركية، امس الثلاثاء، بدأ أول تجربة سريرية لتجربة عقار "ريديسيفير" الذي قدمته شركة "غيلياد ساينسز" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال المعهد الوطني الاميركي للصحة، في بيان له، ان المشارك الأول في التجربة هو مواطن أميركي تم إعادته إلى وطنه بعد فترة من الحجر الصحي على متن سفينة "الاميرة الماسية" في اليابان، مبينة ان التجربة تجري في مركز جامعة نبراسكا الطبي في أوماها.
يأتي ذلك بعد أن قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية (WHO) إن العقار يظهر قدرته على المساعدة في علاج فيروس (كورونا) القاتل.
وقال، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بروس أيلوارد، في مؤتمر صحفي في بكين: "هناك دواء واحد فقط في الوقت الحالي نعتقد أنه قد يكون له فعالية حقيقية وهذا هو "ريديسيفير ".
وتعمل شركة "غيلياد ساينسز" الاميركية، مع السلطات الصحية في الصين على إجراء تجربتين للمرضى المصابين بفيروس كورونا.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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