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رقم الخبر: 277079 تاريخ النشر: شباط 26, 2020 الوقت: 14:41 الاقسام: محليات  
بدء أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

بدء أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

بدأ في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الخامس عشر على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) برئاسة مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.
وافادت وكالة ارنا ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بدأ في فندق كوبورغ بفيينا النمساوية عند الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي وعلى مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.
واعلنت مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت يوم امس في تغريدة على صفحتها الخاصة بتويتر " ان هذا الاجتماع الاول الذي يعقد في العام 2020 والهدف منه استمرار الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي.
وصرحت ان الجميع  يتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق النووي.
ويعقد الاجتماع اليوم بناء على طلب الاوروبية الثلاث لتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي .
وفي وقت سابق اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان هذا الاجتماع ياتي في اطار الاجتماعات الاعتيادية والدورية للجنة المشتركة التي تعقد كل 3 اشهر مرة واحدة ولا علاقة له بآلية فض النزاع حول الاتفاق النووي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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